Кількість жертв внаслідок землетрусу в Туреччині вже сягнула більш як дев'ять тисяч

Кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу в Туреччині, що сталося 6 лютого, вже сягнула більш як дев'ять тисяч, ще майже 53 тисячі людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Star.

"На цей час кількість загиблих становить 9057 людей, є 52979 поранених, крім того, 6444 будівлі зруйновано", - сказав президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Турецький президент також заявив, що вони призначили додаткових губернаторів округів, щоб в кожній провінції міністр супроводжував відновлення від наслідків катастрофи.

Президент Ердоган оголосив про введення надзвичайної ситуації, яка триватиме 3 місяці та охопить 10 провінцій.

Крім того, за його словами, в Туреччині виділили ресурс у 100 мільярдів лір на відновлення інфраструктури та для допомоги людям, які цього потребують.

Вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський, наказав відправити до Туреччини гуманітарну допомогу. Також туди виїхали українські рятувальники, які допоможуть у розборі завалів.