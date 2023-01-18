Контролюватиме розслідування катастрофи у Броварах спеціальна група

Уряд доручив створити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування падіння вертольота у Броварах.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На позачерговому засіданні Уряд доручив у рамках Державної комісії ТЕБ і НС утворити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування трагедії в Броварах. До складу групи увійдуть в. о. міністра внутрішніх справ, керівник ДСНС, представники інших міністерств", - написав прем'єр.

Він додав, що зараз на місці інциденту працюють усі служби, щоб з'ясувати причини падіння гелікоптера.

В.о. голови МВС - голова Національної поліції Ігор Клименко в ефірі телемарафону пообіцяв, якнайшвидше встановити причини катастрофи.

"Ми разом з іншими правоохоронними органами, Офісом генерального прокурора робимо все, щоб найближчим часом визначити та встановити, чому ця катастрофа сталася. Тому працюватимемо день і ніч, щоб на всі питання, які є у нас та суспільства, ми могли дати відповідь. І щоб така катастрофа не повторювалася надалі", - сказав Клименко.

За матеріалами Слово І Діло.