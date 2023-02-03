Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала групу агентів ФСБ у Дніпропетровській області

Як повідомив прес-центр СБУ, зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах сходу України.

Зазначається, що насамперед вони намагались виявити розташування законспірованих баз Сил спеціальних операцій ЗСУ, а також локації інженерних укріплень і навчальних центрів українських військ.

"Для цього ворожі поплічники постійно намагались розширювати власну мережу інформаторів, у тому числі серед українських військових та правоохоронців. Крім того, у разі наближення окупаційних угруповань до Дніпропетровщини агенти ФСБ мали забезпечити їм підтримку у вигляді вчинення диверсій і терактів на території регіону. За даними слідства, агентурну групу очолював колишній працівник місцевого підрозділу розформованої міліції, якого російська спецслужба завербувала задовго до початку повномасштабного вторгнення. Зловмисник фактично перебував у статусі ворожого резидента і отримав завдання сформувати власну агентурну мережу для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Після 24 лютого минулого року ворог активізував діяльність своєї резидентури для збору розвідувальної інформації", - йдеться у повідомленні.

В спецслужбі зазначили, що у разі захоплення регіону російські загарбники обіцяли своїм поплічникам керівні "посади" в місцевих окупаційних адміністраціях.

Співробітники СБУ поетапно задокументували факти злочинної діяльності ворожих агентів.

Під час обшуків за місцями їхнього проживання правоохоронці виявили вогнепальну зброю з глушниками; бойові гранати; набої різного калібру; засоби зв'язку для конспіративної комунікації з представниками ФСБ.