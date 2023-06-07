Куди звертатися переселенцям, які евакуйовуються з затоплених територій. Актуальні номери телефонів

Через підрив Каховської ГЕС та вимушену евакуацію місцевих мешканців, Кіровоградщина готова приймати внутрішньо переміщених осіб. Наразі в області наявно понад 5 тисяч вільних місць для розміщення ВПО.

Про це повідомляє Перша електронна газета за інформацією УВКБ ООН.

Актуальні номери телефонів з питань отримання гуманітарної допомоги, розселення, юридичної допомоги: Телефон гарячої лінії Кіровоградська ОДА (урядова) 0800-500-238

Телефони обласного штабу з питань розселення: 0522-305-039 096-160-75-34 0522-305-059 096-160-73-61 0522-305-057 095-193-79-04

Гаряча лінія департаменту соціального захисту населення в Кіровоградській області (0522)323-579, 0500-528-238

Гаряча лінія департаменту охорони здоров'я України 0800-505-201

Телефон гарячої лінії Кропивницької міської ради 0800- 217-721

З питань гуманітарної допомоги 0522-320-574

Телефон товариства "Червоний Хрест" 0522 223 815

Юридична допомога ГО "10 квітня" 0800-332-858