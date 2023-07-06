Львів атакували "Калібрами": у Повітряних силах розповіли, скільки ракет знищили

Вночі 6 липня Росія атакувала Львів ракетами "Калібр".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Близько 1-ї ночі противник завдав удару з акваторії Чорного моря. З надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет "Калібр".

Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та річище Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід.

У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил вдалось знищити лише сім із десяти крилатих ракет "Калібр".

Вночі 6 липня Росія атакувала Львів. Влучання ракети в багатоквартирний будинок забрало життя щонайменше чотирьох людей, 8 людей поранено. За матеріалами LVIV.MEDIA