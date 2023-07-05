МАГАТЕ дало запит на доступ до ЗАЕС, щоб підтвердити відсутність на місці мін або вибухівки

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), присутні на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в Україні, останніми днями та тижнями оглядали окремі частини об'єкта, включно з деякими ділянками периметра великого ставу-охолоджувача, а також проводили регулярні обходи території об'єкта, але поки що не помітили жодних видимих ознак мін або вибухових речовин.

Про це в середу, 5 липня, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

За його словами, експерти агентства дали запит на додатковий доступ, необхідний для підтвердження відсутності мін або вибухових речовин на майданчику. Зокрема, було подано запит на доступ до дахів реакторних блоків No 3 і No 4, а також до частин турбінних залів і деяких частин системи охолодження станції.

Генеральний директор Гроссі наголосив на важливості перевірки групою МАГАТЕ всіх частин ЗАЕС для контролю повного дотримання п'яти основних принципів захисту найбільшої в Європі атомної електростанції під час поточного воєнного конфлікту.

- В умовах зростання військової напруженості та активності в регіоні, де розташована ця велика атомна електростанція, наші експерти повинні мати можливість перевірити факти на місці. Їхній незалежний і об'єктивний звіт допоможе прояснити поточну ситуацію на майданчику, що вкрай важливо в такий момент, коли є непідтверджені заяви і зустрічні звинувачення, - сказав генеральний директор Гроссі.

Також гендиректор агентства додав, що зараз "не можна розслаблятися", а також він пообіцяв у майбутньому регулярно інформувати про ситуацію на станції.