МАГАТЕ виявило протипіхотні міни на території Запорізької АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії виявило на периферії майданчика Запорізької атомної електростанції протипіхотні міни.

Про це повідомив голова міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

Як зазначається, під час обходу 23 липня команда МАГАТЕ побачила кілька мін у буферній зоні між бар'єрами внутрішнього та зовнішнього периметрів майданчика. Експерти повідомили, що міни розташовані в зоні, до якої персонал станції не має доступу.

"Як я повідомляв раніше, МАГАТЕ було відомо про попереднє розміщення мін за межами периметра майданчика, а також у певних місцях всередині. Наша команда повідомила про це керівництву ЗАЕС, і їм сказали, що це військове рішення, і міни розміщені в зоні, яка контролюється військовими", - розповів Гроссі.

Він додав, що наявність такої вибухівки на майданчику ЗАЕС суперечить стандартам безпеки Міжнародного агентства з атомної енергії та інструкціям з ядерної безпеки. Також це створює додатковий психологічний тиск на персонал станції.

Росіяни 24 липня перевели в стан "гарячий зупин" енергоблок No4 на Запорізькій АЕС, що є грубим порушенням вимог експлуатації. За матеріалами Kyiv Media.