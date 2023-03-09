Масова ракетна атака РФ: відбулися вибухи 12 областях
Під час ракетної атаки у столиці пролунав сильний вибух. Попередньо повідомляють про влучання балістичної ракети.
Росія масово атакувала Україну ракетами у ніч на четвер, 9 березня.
У Києві та 12 областях України під час повітряної тривоги, яка була оголошена близько 01:00 і триває й досі, пролунали вибухи.
Перша офіційна інформація з'явилася про "прильоти" на Харківщині.
"Попередньо, є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється", - написав очільник області Олег Синєгубов.
Також очільник Одеської ОДА Максим Марченко підтвердив влучання в об'єкт критичної інфраструктури в регіоні.
"В наслідок масованого ракетного удару є влучання ракет в об'єкт енергетичної інфраструктури області, а також пошкоджені житлові будинки. На щастя постраждалих немає", - повідомив Марченко.
Почули вибух і в Києві, його офіційно підтвердив мер столиці.
"Вибухи чути в Голосіївському районі столиці. Всі служби слідкують на місце. Детальніше - згодом", - написав Кличко.
Різні пабліки пишуть, що також вибухи було чути у Дніпрі, Тернопільській області, на Львівщині та Кіровоградщині, а також у Луцьку та Рівному.
Додамо, що на тлі ракетної атаки рф затримуються 15 рейсів "Укрзалізниці".
"У зв'язку з ворожою атакою по об'єктах енергетичної інфраструктури, маємо низку знеструмлених ділянок по країні, залучено резервні теплотяги. З-поміж 98 рейсів Укрзалізниці 5 затримуються на понад 1 годину, ще 10 - на понад 30 хвилин", - йдеться у повідомленні УЗ.
За інформацією ДТЕК, в Україні застосовуються екстрені відключення світла.