Митрополит УПЦ МП піде під суд, йому загрожує до 8 років

Служба безпеки України заявляє, що зібрала беззаперечні докази вини очільника єпархії УПЦ МП у Вінницькій області Іонафана у публічному виправданні російської збройної агресії проти України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Повідомляється, що обвинувальний акт направлено до суду (Тульчинський районний суд Вінницької області -ред.).

За матеріалами СБУ митрополиту загрожує реальний термін покарання - до 8 років позбавлення волі.

За даними слідства, митрополит УПЦ МП Тульчинський і Брацлавський Іонафан - в миру Анатолій Єлецьких - поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України.

Також на одному із сайтів РПЦ він розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів.

Під час обшуків за місцем його проживання та у релігійних спорудах правоохоронці виявили: комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій, прокремлівські агітки та літературу.

Ініційована СБУ експертиза вилучених матеріалів підтвердила факти незаконної діяльності єпископа.

Дії фігуранта кваліфіковано за чотирма статтями Кримінального кодексу України.