На даху ЗАЕС супутник зафіксував нові об'єкти

На даху четвертого енергоблоку Запорізької АЕС супутникові фото зафіксували нові об'єкти.

Про мінування цього енергоблоку напередодні повідомили українські офіційні особи.

Відповідні кадри опублікувала російська служба "Радио Свобода".

На супутникових знімках ЗАЕС, зроблених вранці 5 липня компанією Planet Labs, видно нові об'єкти на даху четвертого енергоблоку.

Через роздільну здатність знімків неможливо зрозуміти, що саме з'явилося на даху атомної електростанції. Однак точно відомо, що таких об'єктів немає на жодному іншому супутниковому знімку четвертого енергоблоку ЗАЕС за останні півтора року.

Як припустив військовий аналітик Майкл Кларк, росіяни могли розмістити вибухівку на зовнішній покрівлі енергоблоків ЗАЕС задля імітації артобстрілу начебто з боку українських військ.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пояснювала, що Росія нагнітає ситуацію довкола ЗАЕС і може вдатись до терористичних дій на її території, щоб досягти своїх воєнних цілей.

Водночас очільник МАГАТЕ Рафаель Ґроссі повідомив 5 липня, що фахівці організації під час недавніх інспекцій "не зафіксували жодних ознак мінування, але ми, як і раніше, надзвичайно насторожені".

За матеріалами ТСН