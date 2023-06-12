На Херсонщині вода продовжує спадати

На 7 день ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС станом на 9:00 12 червня вода на Херсонщині продовжує відходити і вже досягла позначки 3,29 см. За пів доби рівень зменшився на 64 см.

Про це повідомляє Штаб з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС російськими терористами.

"Підтопленими залишаються 46 населених пунктів: 32 на правому березі (3801 будинок) і 14 - на тимчасово окупованій території. 2743 людини врятовано, з них 228 дітей і та 77 маломобільних осіб", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, на лівому березі ситуація залишається критичною. Росіяни блокують евакуацію та відкривають вогонь у спину тих, хто намагається врятуватися. Однак 112 осіб вдалося евакуювати.