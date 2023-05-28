На Київщині мотоцикліст влетів у людей на переході: п’ятеро у лікарні

В Обухові Київської області на пішохідному переході сталася ДТП за участі мотоцикліста. В результаті аварії госпіталізовано п’ятьох осіб. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області, передає УНН.

«18-річний кермувальник «Yamaha» проігнорував червоне світло, врізався у легковик, а потім у групу пішоходів.

Госпіталізовано водія та пасажира мотоцикла, а також трьох громадян, які рухалися узбіччям», - повідомив очільник обласної поліції.

За попередніми даними, всі потерпілі отримали численні травми важкого та середнього ступеня.