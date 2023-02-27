На кордоні з Білоруссю загинув військовослужбовець тероборони Волині Сергій Панасюк

На українсько-білоруському кордоні під час виконання бойового завдання загинув 33-річний військовослужбовець тероборони Волині Сергій Панасюк.

Інформацію про це Суспільному підтвердив речник бригади Сергій Хомінський.

У неділю, 26 лютого, у селі Сільце Ратнівської громади попрощалися з молодшим сержантом.

Зі слів Сергія Хомінського, військовий загинув на світанку. За яких обставин це сталося наразі з'ясовують. "Слідство ведуть правоохоронні органи, також проводиться службове розслідування відповідними підрозділами бригади", - зазначив речник бригади ТРО Волині.

Як повідомила інспекторка сектору комунікації Нацполіції області Марина Балдич, за фактом загибелі військового відомості внесено до ЄРДР за статтею умисне вбивство. "

Точно відомо, що постріли здійснювались не з боку Білорусі. Деталі будуть з'ясовані під час досудового слідства, яке триває", - додала вона.

Сергій Панасюк був учасником АТО. До лав тероборони став у перші дні повномасштабного вторгнення. Був командиром стрілецького взводу. У нього залишилися донька та син.