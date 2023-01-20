На руїнах багатоповерхівки в Дніпрі знайшли дуже велику суму грошей

Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

Та найбільше мера міста вразило те, що ніхто ці гроші не сховав та не привласнив.

Наразі гроші перебувають у Соборному відділку поліції.

Сума, валюта, упаковка не розголошуються, хоч меру, ясна річ, усі подробиці відомі.

- Усі, кого ця інформація стосується, можуть звернутися до поліції, і, якщо ви зможете підтвердити суму/валюту/упаковку, гроші будуть повернуті.

Цей народ перемогти не можна, - пише із захопленням Борис Філатов.