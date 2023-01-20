На руїнах багатоповерхівки в Дніпрі знайшли дуже велику суму грошей
2023-01-20 13:28
Про це повідомив міський голова Борис Філатов.
Та найбільше мера міста вразило те, що ніхто ці гроші не сховав та не привласнив.
Наразі гроші перебувають у Соборному відділку поліції.
Сума, валюта, упаковка не розголошуються, хоч меру, ясна річ, усі подробиці відомі.
- Усі, кого ця інформація стосується, можуть звернутися до поліції, і, якщо ви зможете підтвердити суму/валюту/упаковку, гроші будуть повернуті.
Цей народ перемогти не можна, - пише із захопленням Борис Філатов.