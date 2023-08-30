Найпотужніший удар по Києву за останні місяці: є руйнування та загиблі

Цієї ночі Росія здійснила масовану, комбіновану атаку на Київ з використанням безпілотників та ракет. Це найпотужніша атака від весни.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, спершу ворог застосував ударні БпЛА (попередньо, баражуючі боєприпаси "Shahed"). Кілька груп дронів прямували на українську столицю з різних напрямків. Невдовзі у бік міста полетіли ракети, запущені із бортів стратегічної авіації Ту-95мс. Загалом силами й засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей.

Мер Києва Віталій Кличко поінформував про вибухи у Шевченківському та Дарницькому районах.

В Шевченківському районі на території підприємства уламки ракет вбили двох людей, ще одна отримала поранення. Також внаслідок падіння решток виникли руйнування.

Як уточнив Сергій Попко, загинули два охоронці підприємства. Їм було 26 та 36 років.

Також постраждала 24-річна дівчина, її госпіталізувати з різаними ранами від уламків скла. На місці медики надали допомогу постраждалому 15-річному хлопцю.

Унаслідок падіння уламків у місті сталося кілька пожеж. У Дарницькому районі загорівся дах торгового приміщення. У Шевченківському - виникло загоряння в чотирьох місцях. Зокрема, в адмінбудівлі та на території нежитлової забудови. Також уламки збитих цілей виявили на відкритій місцевості.

Цієї ночі повітряна тривога тривала три години. За матеріалами Великий Київ.