Названо можливі версії катастрофи вертольота з керівництвом МВС у Броварах

Про причини авіакатастрофи, що трапилася вранці 18 січня у Броварах на Київщині, наразі говорити рано. Зараз розглядається декілька версій, розслідування триватиме щонайменше кілька тижнів.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він наголосив, що існує кілька речей, через які може статися авіакатастрофа, причини буде розслідувати комісія.

"Це не буде 1-2 дні, тому що дослідження авіакатастрофи займає певний час. Думаю, буде створена державна комісія, до якої увійдуть різні авіаційні фахівці. Вони дослідять причини того, що відбулося, та які фактори впливали на те, що вертоліт впав", – зазначив Ігнат.

Він додав, що необхідно вивчити всю інформацію: зокрема, радіообмін і технічний стан гелікоптера. Це триватиме щонайменше кілька тижнів, адже технічне дослідження займає певний час.

Зі свого боку радник глави МВС Антон Геращенко: "Причини трагедії встановлюються слідчими. Чи це була диверсія, несправність техніки, порушення правил безпеки польотів, ми скоро дізнаємося".

Водночас за словами журналіста Андрія Цаплієнка, причиною авіакатастрофи в Броварах могла стати помилка пілота. Нібито вертоліт летів у тумані і зачепив дах дитячого садка. У режимі відключення світла на даху будинку не працюють літакові маячки, тож пілот міг просто не помітити багатоповерхівки. Через різку спробу набрати висоту вертоліт міг вийти з-під контролю.

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– у Броварах 18 січня впав гвинтокрил ДСНС, він розбився поруч з дитячим садком та житловим будинком. У катастрофі загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та державний секретар МВС;

– під час польоту, коли трапилася катастрофа, гелікоптер виконував завдання, заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. Він зазначив, що більш детальну інформацію щодо цієї події буде надано Державною службою з надзвичайних ситуацій. За матеріалами Obozrevatel