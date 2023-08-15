Нічна ракетна атака на Україну: вибухи у Львові, Луцьку, Дніпрі - є постраждалі

Цієї ночі на Україну було здійснено ракетну атаку - повітряна тривога охопила практично всю територію країни.

У Повітряних силах заявляли, зокрема, про пуски ворогом крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Каспійського моря.

Пізніше військові заявили також про пуски ракет росіянами по Україні з Міллерового району авіацією Ту-22 М3.

У різних містах пролунали вибухи, зокрема у Львові, Луцьку, Хмельницькому, Дніпрі, Запоріжжі, а також у Слов'янську та Краматорську.

У Дніпрі, за попередніми даними, постраждала одна людина.

"Російські терористи скоїли черговий злочин. О 4:20 по одному з підприємств Дніпра. спалахнула пожежа. Попередньо, 1 постраждалий", - розповів голова ОВА Сергій Лисак.

Також він зазначив, що пізніше інформацію буде доповнено, і закликав до дотримання інформаційної тиші.

Як повідомив його колега зі Львівської області Максим Козицький, у регіоні "є влучання".

"Львів залишається метою ворога. Залишайтеся в укриттях!" - сказав він.

Мер Львова Андрій Садовий у своєму Telegram повідомив, що силам та засобам ППО вдалося збити чималу кількість ворожих ракет під час відбиття повітряної атаки.

"Багато збитих ракет, але і є попадання по Львову. На жаль, постраждали й приватні будинки. Відповідні служби вже на виїзді", - написав він.

Згодом Садовий додав, що у Львові - влучання у житлові будинки, триває евакуація.

"На верхніх поверхах - пожежа. Евакуємо людей. Усі служби на місці", - розповів він і опублікував фото з місця події.

У Луцьку в результаті російської ракетної атаки також відомо про двох постраждалих.

"У Луцьку є влучання по одному з промислових підприємств... Усі екстрені служби працюють на місці", - написав міський голова у своєму Telegram.

Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко зазначив, що під час нічної повітряної тривоги в області працювали сили ППО.

"Але, на жаль, маємо "приліт" по одному з підприємств промисловості в обласному центрі. Поки що відомо про двох постраждалих. Про їх стан згодом повідомимо... Прошу не поширювати інформацію будь-де про деталі події", - повідомив чиновник. За матеріалами Новини N