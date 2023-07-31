Обстріл Кривого Рогу: Кількість поранених зросла до 53, п'ятеро з них - діти

Кількість поранених від ракетного удару у Кривому Розі зросла до 53, п'ятеро з них - діти

У Кривому Розі кількість поранених унаслідок ракетного удару, завданого вранці російськими військами, зросла до 53, серед яких п'ятеро дітей.

Про це повідомляє у Телеграмі начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Укрінформ.

"Постраждалих вже 53. П'ятеро з них - діти", - йдеться у повідомленні.

Лисак поінформував, що самотужки з понівеченої багатоповерхівки вибралося майже 150 мешканців. Ще тридцятьом допомогли вийти на вулицю рятувальники.

Як повідомляв Укрінформ, близько дев'ятої ранку 31 липня росіяни завдали по Кривому Рогу удару двома ракетами, поціливши в житлову багатоповерхівку і навчальний заклад. Наразі відомо про чотирьох загиблих, під завалами можуть залишатися люди.