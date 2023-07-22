Одеському військкому з елітною нерухомістю в Іспанії повідомили про підозру

Ексначальнику Одеського регіонального центру комплектування Євгену Борисову повідомили про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Сьогодні правоохоронці доповіли мені про ситуацію з колишнім одеським військкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби.

Логічно, що самим лише звільненням ця історія не мала завершитися. Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Усі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільству", - зазначив Зеленський.

Зеленський нагадав, що в Україні триває перевірка військкоматів.

"І кожне таке "кабінетне" порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитися принижує наших воїнів, наших героїв.

Відповідальність за порушення - неминуча", - підкреслив він.

Державне бюро розслідувань також повідомляє, що Борисову повідомили про підозру. Водночас зазначається, що "місцезнаходження підозрюваного уточнюється".

Колишнього воєнкома підозрюють: у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст.368-5 КК України); у нез'явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану - вчиненні кримінального правопорушення (ч.5 ст.407 КК України); в ухиленні військовослужбовця від несення обов'язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч.4 ст.409 КК України).

Санкції статей передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.