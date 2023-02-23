Окупанти готують провокації на кордоні з Чернігівщиною та перевдяглися у форму ЗСУ, - ОК "Північ"

Російські окупаційні війська готуються до провокації до річниці повномасштабного наступу поблизу кордону з Чернігівською областю. Для цього може бути використана форма Збройних сил України.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

"Окупанти готують можливі провокації до річниці повномасштабного наступу, скоріш за все, метою є звинувачення українських захисників в порушенні територіальної цілісності. Про це свідчать дані розвідки, де зафіксований рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

У ОК "Північ" зазначають, що Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під повним контролем. Також, на відміну від військ ворога, Сили оборони ніколи не вдавалися до провокацій і не мають подібного на меті. Кожен військовий дотримується загальноприйнятих правил ведення війни, не зазіхаючи на чужі території, а винятково захищає рідну землю від підступного ворога.

Інших подробиць щодо можливої провокації у війську не надали.