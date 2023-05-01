Окупанти обстріляли навчальний заклад на Чернігівщині: загинула дитина

У понеділок, 1 травня, російські окупаційні війська обстріляли Чернігівську область та поцілили в освітній заклад.

Про це повідомив керівник місцевої ОВА В'ячеслав Чаус.

За його інформацією, інцидент стався у Новгород-Сіверському районі. Приблизно о 15:37 окупанти поцілили в навчальний заклад, який поки що не працює.

Внаслідок атаки загинула дитина, яка знаходилася поблизу. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

28 квітня росіяни завдали ракетного удару по багатоповерхівці в Умані - загинули 23 особи, у тому числі 6 дітей.

Того ж дня російські військові атакували приватні будинки на Чернігівщині. В результаті удару дитина підліткового віку отримала поранення.

Сумарно в Україні з початку повномасштабного вторгнення рф постраждали більше ніж 1430 дітей. За матеріалами Слово і Діло