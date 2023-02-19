Окупанти вдарили по Харківській області: чотири людини поранені

Внаслідок удару поранення отримали дві жінки 50 та 32 років. Вони госпіталізовані та отримують усю необхідну медичну допомогу, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

А в місті Вовчанськ Чугуївського району осколкових поранень зазнала 45- річна жінка. Їй медичну допомогу надали на місці.

У Кругляківці Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 40-річний цивільний чоловік.

Крім того, внаслідок сьогоднішніх обстрілів Куп'янська пошкоджені будівлі цивільного підприємства, АЗС, гаражі, сталися пожежі. У смт Дворічна Куп'янського району обстрілом пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини, заклад охорони здоров'я, приватні гаражі та автомобілі.

Окупанти постійно обстрілюють Харківську область, внаслідок чого є багато руйнувань жертв й постраждалих. Так, ввечері 16 лютого у Харкові та області оголосили повітряну тривогу. Ворог завдав ударів по інфраструктурних об'єктах області. У самому Харкові також пролунали вибухи.