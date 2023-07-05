Під вечір 5 липня відбувся вибух у приміщенні суду у Шевченківському районі

У приміщенні суду у Шевченківському районі Києва сьогодні, 5 липня, стався вибух. На місці події працюють правоохоронці. За попередніми даними, у суді підірвав вибуховий пристрій обвинувачений, якого доставили на засідання.

Як інформує пресслужба Національної поліції у Telegram, на місці вибуху працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив у Telegram, що за попередньою інформацією, у Шевченківському суді Києва невстановлений наразі пристрій підірвав чоловік, якого доставили на судове засідання.