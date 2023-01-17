Після ракетної атаки у Дніпрі 20 людей залишаються безвісти зниклими, з них четверо - діти

Наразі не ідентифіковано 15 із 44 загиблих внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерховому будинку в Дніпрі. Ще 20 людей залишаються безвісти зниклими, повідомив 17 січня голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Він уточнив, що станом на 13:30 вівторка:

39 людей врятовано, з них шістьох дітей; 44 особи загинули, з них п'ять дітей; 79 осіб травмовано, серед них 16 дітей; 20 людей залишаються безвісти зниклими, з них четверо - діти; 15 тіл загиблих не ідентифіковано.

"П'ятеро дітей залишилися сиротами. Над трьома опікунства оформлюють родичі. Двоє дітей поки перебувають під опікою держави, оскільки у них немає близьких", - додав глава Нацполіції.

Нагадаємо, під час атаки 14 січня одна з п'яти запущених Росією ракет Х-22 влучила у дев'ятиповерховий будинок у Дніпрі, знищивши цілий під'їзд.

Рятувальна операція на місці атаки тривала майже три доби.