По 800 євро з кожного: як п'ятеро мешканців Рівненщини заробляли на ухилянтах

П'ятьом чоловікам на Рівненщині повідомили про підозру в організації двох каналів незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон України в умовах воєнного стану.

Чоловіки діяли за вже звичною схемою - через свої фірми вносили дані клієнтів до ІС "Шлях" під виглядом водіїв-перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення. Про це йдеться у повідомленні пресслужби прокуратури Рівненщини.

Таким чином підозрювані незаконно переправили до Європи 20 військовозобов'язаних чоловіків, які насправді не були працевлаштовані, не мали документів та законних підстав для перетину державного кордону України під час воєнного стану. Загалом наразі перевіряється їх причетність до організації незаконного виїзду з України понад 50 військовозобов'язаних осіб.

За попередньою інформацією на вивезенні кожного такого ухилянта ділки заробляли до 800 євро.

В ході обшуків у підозрюваних вилучили документацію, чорнові записи, гроші, а також транспортні засоби, за допомогою яких зловмисники незаконно переправляли клієнтів через державний кордон України.

Усім фігурантам вже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років з конфіскацією майна.