Посол Британії в Україні відреагувала на ранкові вибухи у Києві

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відреагувала на ранкові вибухи у Києві внаслідок ракетної атаки з боку росії 1 травня.

Про це вона повідомила у дописі у Твіттері, передає Укрінформ.

"Зараз на вулиці шумно. Судячи зі звуку, схоже, що українській ППО доводиться посилено працювати у Києві, щоб відповісти на "першотравневий будильник" росії", - написала дипломат.

Як повідомлялося, війська рф вночі атакували Україну з літаків стратегічної авіації, випустивши 18 крилатих ракет. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України було знищено 15 крилатих ракет ворога.