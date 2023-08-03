Правоохоронці викрили масштабну схему торгівлі немовлятами закордон

Правоохоронці викрили масштабну схему продажу новонароджених дітей за кордон під виглядом сурогатного материнства.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура та Держприкордонслужба.

За даними слідства, схему організували двоє керівників медичних клінік, які надають послуги у сфері репродуктивної медицини в Києві та Харкові. Інші 10 учасників - працівники цих клінік, менеджери, адміністратори та адвокат.

Вони продавали немовлят іноземцям з країн, де сурогатне материнство заборонене. Це коштувало від 50 до 70 тисяч євро за новонароджену дитину. Сурогатним матерям обіцяли з цих грошей близько 12 тисяч євро, проте згодом "за послугу" платили значно менше.

Підозрювані підшуковували на території Харківщини донорів яйцеклітин, а також жінок, які погоджувалися стати сурогатними матерями через свій уразливий стан чи матеріальну скруту.

Правоохоронці викрили масштабну схему переправлення немовлят за кордон під прикриттям сурогатного материнства. Фото: Київська міська прокуратура

"Після пологів жінок змушували реєструвати немовлят, повідомляючи неправдиві відомості щодо біологічного походження дитини, визнаючи батьківство іноземців", - йдеться в повідомленні.

Далі сурогатні матері, які в документах значились матерями, оформлювали заяви про відмову від дитини на користь іноземців. Також вони надавали дозвіл на вивезення дітей за кордон. Якщо жінки не погоджувались, учасники схеми вдавалися до погроз та залякування.

Правоохоронці встановили 8 випадків незаконного переміщення за кордон немовлят та попередили спробу вивезти ще одну дитину. Також перевіряють інформацію щодо близько 40 фактів вивозу дітей.

Під час обшуків вилучили медичну документацію, копії паспортів громадян України та іноземних країн, довіреності щодо представництва інтересів, інші документи, гроші, ноутбуки, мобільні телефони, чорнові записи та флеш носії. Усім учасникам групи повідомлено про підозру.

"Четверо отримали її заочно, бо перебувають на території Мексики, Іспанії, Німеччини та Франції. Також п'ятьох людей затримали в порядку ст. 208 КПК України. Троє вже співпрацюють з слідством", - розповів на брифінгу прокурор Олександр Кравець.

Нині вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.