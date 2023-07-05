Правопорушник у Шевченківському райсуді Києва загинув на місці події - він підірвав себе

Міністр внутрішніх справ Клименко розповів подробиці події.

Він уточнив, що під час штурму приміщення поранені двоє бійців КОРДу. Їхні життя врятували щити, з якими рухалися спецпризначенці.

За його словами, Гуменюк після засідання суду закрився в туалеті, потім відкрив двері і викинув по караулу невідомі вибухові пристрої. Після цього він намагався покинути будівлю суду. Конвой його зупинив пострілом в повітря, він забарикадувався у приміщенні. Потім він кинув ще один вибуховий пристрій у працівників поліції – їх врятували щити. Пізніше Гуменюк загинув від вибухового пристрою.

Відомо, що під час вибуху в приміщенні суду постраждали двоє співробітників правоохоронних органів. Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.