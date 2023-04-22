Прикордонники затримали ухилянтів, які намагалась доплисти до Угорщини на човні
За спробу незаконного перетину кордону правоохоронці притягнули чоловіків до адмінвідповідальності
Увечері 21 квітня українські прикордонники затримали двох чоловіків, які на човні через р. Тиса намагалися потрапити в Угорщину. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Так, під час патрулювання українсько-угорської ділянки кордону прикордонний наряд відділу "Вилок" помітив як двоє чоловіків на гумовому човні гребли веслами в бік Угорщини.
Військовослужбовці швидко наздогнали порушників та повернули їх на український берег. Один із затриманих розповів, що прибув із Волині, інший - з Тячівського району Закарпаття.
За спробу незаконного перетинання кордону правоохоронці притягнули чоловіків до адміністративної відповідальності.
Також оперативні співробітники Держприкордонслужби встановлюють коло осіб, причетних до оборудки.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону з річки Тиса, якою проходить кордон з Румунією та Угорщиною, дістали тіла 14 потопельників, а тіло ще одного й досі не виявлено.