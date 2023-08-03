П'ятьом посадовцям ДСНС повідомлено про підозру у зв'язку з аварією гелікоптера у Броварах

П'ятьом посадовцям ДСНС повідомлено про підозру у зв'язку з падінням гелікоптера в Броварах Київської області, внаслідок якого загинуло керівництво МВС України, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру п'ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Посадовцям Управління авіації ДСНС і спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту інкримінується порушення правил безпеки польотів (безпеки руху повітряного транспорту), що спричинило загибель людей і велику матеріальну шкоду (ч. 3 ст. 276 КК України)", - йдеться в повідомленні відомства в четвер.