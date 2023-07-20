Ракетний удар по Миколаєву: кількість постраждалих зросла до 19

У Миколаєві внаслідок ворожого ракетного удару постраждали 19 людей, госпіталізовані двоє, серед них дитина.

Як передає Укрінформ, про це начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив у Телеграмі.

Вночі 20 липня, близько 03:03, ворог завдав ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок влучання зруйновано декілька поверхів триповерхового будинку та виникла пожежа площею 450 кв. м, яку вогнеборці ліквідували о 07:45. Триває розбір завалів. Пошкоджено сусідні багатоповерхові будинки.

Також, за словами Кіма, сталося займання трьох гаражів, яке було оперативно ліквідовано. Пошкоджено близько 15 гаражів та вибиті вікна у кількох багатоповерхівках, розташованих поруч.

Загалом внаслідок ракетного удару постраждало 19 осіб. За медичною допомогою звернулися восьмеро людей, госпіталізовано двоє, серед них дитина, підкреслив очільник ОВА.

Як додав Кім, вчора, 19 липня, о 12:09, 14:25, 15:34 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора о 12:30, 14:16 та 15:04 росіяни обстрілювали населений пункт Куцурубської громади. Зруйновано гараж, пошкоджено господарчі споруди та вікна в житлових будинках. Займання на території приватного домоволодіння та за межами населеного пункту були ліквідовані. Постраждалих немає, зауважив начальник ОВА.

Крім того, вчора о 15:04, 17:54, 18:26 та в четвер о 07:06 під ворожими обстрілами перебував Очаків. Через влучання у п'ятиповерхівку горіла квартира. Один чоловік поранений. Наслідки ранкового обстрілу уточнюються.

У Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, зазначив Кім.

Цієї ночі Сили оборони України знищили 18 ворожих повітряних цілей.

Загарбники знову атакували південні регіони України, під ударом російських ракет опинились Одеса та Миколаїв - порти, причали, житлові будинки й торговельні мережі.