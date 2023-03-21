Ракетний удар по Одесі: пошкоджено будинок, є постраждалі

Армія рф завдала ракетного удару по Одещині, внаслідок чого пошкоджено цивільний будинок, є постраждалі.

Про це повідомили в Одеській районній військовій адміністрації, передає Укрінформ.

"Ворог здійснив ракетний удар по Одещині... Завдяки ефективній роботі сил ППО частину ракет знищено, проте є влучення, внаслідок чого частково пошкоджено цивільний будинок. Є постраждалі, попередньо без жертв", - йдеться у повідомленні. Підрозділами ДСНС пожежу станом на 20.40 локалізовано.

В РВА додали, що ворожі ракети були випущені з винищувачів Су-35 з боку моря.

Як повідомлялося, російські війська тричі обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей.