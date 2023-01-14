Росія атакує Україну ракетами

Росія запустила ракети з моря та з повітря. Протиповітряна оборона запрацювала в Одеській, Миколаївській та Вінницькій областях.

14 січня Росія запустила нові ракети в Україні. Про це у Telegram заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, перші ракети полетіли над Україною близько 14:40.

"ППО відкрила рахунок. Віримо у ЗСУ, перебуваємо в укриттях, нічого не публікуємо - не радуватимемо хворі уми сусідів", - звернувся він до українців.

Користувачі соціальних мереж повідомляють, що чули в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Хмельницькій областях, схожі на протиповітряну оборону. Одеська районна військова адміністрація підтвердила в Telegram, що над територією району працює ППО.

"Ворог робить масований ракетний удар по території України. Вже є пуски ракет з повітря та з моря", - зазначила пресслужба в Telegram.

Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов на своєму каналі додав, що ракети летять із півдня у Вінницьку область. За його словами, росіяни використовують кілька хвиль ракетних атак, перша з них призначена для виявлення засобів ППО. Кореспонденти "Суспільного" повідомляють про звуки вибухів у Вінницькій області.

"Деякі ракети наближаються до кордонів Житомирщини", - попередив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Оперативне командування "Південь" у Facebook повідомило, що станом на 15 годину у Чорному морі знаходяться 5 російських кораблів-ракетоносіїв. Їхній загальний залп може становити 36 крилатих ракет "Калібр".

"ППО та авіація працюють, відіб'ємося, хоча ворог ніяк не змінює тактику і продовжує воювати з цивільною інфраструктурою", - написав голова Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.

Радник Офісу президента Олексій Арестович закликав не ігнорувати повітряну тривогу, а також не викладати кадри з роботою ППО та можливими попаданнями ракет. "Наліт масштабний", - наголосив він.

Раніше 14 січня російські війська завдали ударів по низці українських міст: Харкову, Очакову, Запоріжжю. Обласні військові адміністрації повідомили, що окупанти намагаються уразити критичну інфраструктуру, але цілять у житлові будинки.

Писали також про ранковий ракетний обстріл Києва 14 січня. Мешканці столиці почули вибухи ще до оголошення тривоги. Уламки ракети впали в Голосіївському районі, там почалася пожежа. Крім того, влада повідомила про вибух у Дніпровському районі та пошкодження автомобілів у Дарницькому.