Росіяни атакували центр Куп'янська: є жертви
Російські військові у вівторок, 25 квітня, обстріляли центр Куп'янська Харківської області. Відомо про 5 поранених.
Про це повідомив голови Офісу президента Андрія Єрмака.
"Росіяни обстріляли центр міста Куп'янськ на Харківщині з С-300. Влучили в музей", - йдеться в його повідомленні.
За даними Єрмака, під завалами є люди, попередньо вже відомо про понад 5 поранених.
Як розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, щонайменше двоє людей перебувають під завалами.
"На місці працюють всі екстрені служби. Інформація уточнюється", - додав він.
РФ обстріляла 18 населених пунктів Харківської області, загинула 60-річна жінка. За матеріалами Прямий канал.