Росіяни атакували центр Куп'янська: є жертви

Російські військові у вівторок, 25 квітня, обстріляли центр Куп'янська Харківської області. Відомо про 5 поранених.

Про це повідомив голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Росіяни обстріляли центр міста Куп'янськ на Харківщині з С-300. Влучили в музей", - йдеться в його повідомленні.

За даними Єрмака, під завалами є люди, попередньо вже відомо про понад 5 поранених.

Як розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, щонайменше двоє людей перебувають під завалами.

"На місці працюють всі екстрені служби. Інформація уточнюється", - додав він.

РФ обстріляла 18 населених пунктів Харківської області, загинула 60-річна жінка. За матеріалами Прямий канал.