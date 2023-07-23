Росіяни обстріляли Одесу 5 видами ракет

Прямим влучанням ракети "денацифікували" один з найкрасивіших соборів України та символ Одеси - Преображенський собор упц мп, який у 2010 році освячував КДБіст патріарх кіріл. Постраждали 2 пам'ятки архітектури.

По місту багато вирв від вибухів. Пошкоджено щонайменше 6 житлових будинків, десятки автівок. Є обриви електромереж, імовірно буде змінено маршрут міського транспорту.

Станом на ранок відомо про одного загиблого. Ще 19 людей поранено, зокрема 4 дітей.

Вночі росіяни обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії. Постраждали Марганецька громада та Нікополь. В останньому пошкоджено три приватні будинки, легковий автомобіль і лінію електропередач.

Протягом доби рф атакувала Україну "Шахедами". Усі 5 ударних БпЛА знищили наші воїни. Ворог здійснив 4 ракетних, 58 авіаційних ударів та 81 обстріл з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура.

Ймовірність ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.