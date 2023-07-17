Росіяни пішли в наступ під Куп'янськом: угрупування ворога співмірне задіяному в Афганській війні

Ситуація на Сході України залишається складною та напруженою. На Бахмутський напрямок окупанти активно перекидають додаткові сили та резерви, намагаючись зупинити поступове успішне просування українських військових. А на Куп'янському - розпочали ведення наступальних дій, поставивши за мету розгромити наших захисників у районі міста та пройти далі вглиб української території.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, передає Донбас24.

За даними речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, на Лимано-Куп'янському напрямку ворог зосередив дуже потужне угрупування:

"Більше 100 тисяч особового складу, більше 900 танків, більше 555 систем артилерійських систем, 370 реактивних систем залпового вогню. Для уявлення, щоб ми розуміли, на піку кількості в Афганістані радянські війська були (в кількості) 120 тисяч. Це остання війна, яку українці пам'ятають перед цією великою війною", - розповів він в ефірі телемарафону.

Сергій Череватий зазначив, що головною метою противника в цій локації є прорив української оборони. Однак, незважаючи на всі намагання росіян, українські військові міцно стоять на позиціях та не дають окупантам повністю перехопити ініціативу, постійно завдають ударів.

Речник також додав, що на Лимано-Куп'янському напрямку постійно відбувається знищення російських військових та техніки. Зокрема, протягом доби тут ліквідовано 40 окупантів, ще більше ста - поранено. Крім того, "демілітаризовано" три танки, чотири БМП, гармату "Мста-Б", міномет, три авто та два безпілотники противника.

Нагадаємо, під Бахмутом та на півдні України ЗСУ деокупували вже більше 210 квадратних кілометрів.