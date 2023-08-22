Росіяни вночі вдарили по Запоріжжю: пошкоджені багатоповерхові будинки

Російські окупанти вночі 22 серпня атакували Запоріжжя, у місті пошкоджені чотири багатоповерхові будинки.

Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Цієї ночі ворог знову атакував Запоріжжя. Внаслідок вибухової хвилі отримали ушкодження 4 багатоповерхових будинки. Серед людей, на щастя, постраждалих немає", - написав секретар міськради в Telegram

Він додав, що на місце події оперативно прибули всі відповідні служби. За матеріалами Прямий канал.