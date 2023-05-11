росіяни захопили Кафедральний собор ПЦУ у Сімферополі

У четвер, 11 травня, росіяни захопили Кафедральний собор Православної церкви України у Сімферополі.

Про це написав редактор видання "Кримська світлиця" Андрій Щекун на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, окупанти рф виломлюють двері храму, описують і крадуть майно єдиної Української церкви в Криму. У таких незаконних діях беруть участь представники так званого "Фонду держмайна республіки Крим рф" разом із "службовими приставами республіки Крим рф".

Андрій Щекун повідомив, що захопленням українського храму відбувається за керівництвом московського судового пристава Новікова Євгєнія.

"Прихожани перебувають на вулиці, в храм їм заходити не дозволяють. По периметру церкви - російські поліцейські та декілька російських ЗМІ для пропаганди", - описав ситуацію Андрій Щекун.

Крім того, відомо, що окупанти все опломбовують та змінюють замки в храмі.