Росіяни завдали 15 ракетних ударів по Харкову та області: є постраждалі

В ніч на 9 березня росіяни завдали 15 ракетних ударів по Харкову та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Він зазначив, що окупанти б'ють по об'єктах критичної інфраструктури.

"Попередньо, є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється. Загроза повторних ударів зберігається! Залишайтеся в укриттях", - заявив Синєгубов.

Пізніше радниця голови ОВА Наталя Попова заявила, що з приватного будинку по якому росіяни завдали удару, ДСНС дістали 2 людей. Їх забрала "швидка".

Російські окупанти у ніч на 9 березня завдають ракетних ударів по містах України. Оголошена повітряна тривога.