Росіяни завдали ракетних ударів по Чернігівській області. Під завалами можуть бути люди

Військові Російської Федерації завдали ракетних ударів по Семенівській громаді Чернігівській області. Внаслідок атаки є постраждалі та руйнування.

Про це повідомили пресслужби Чернігівській ОВА та оперативного командування "Північ".

Двох поранених цивільних доправили до медичних закладів. Не уточнюється, в що саме влучили ракети. Але, за попередньою інформацією, під завалами можуть знаходитися троє людей.

Ворог використав 2 ракети типу "повітря-земля". На місці влучання ракет працюють рятувальники.

Напередодні, 1 лютого чотири людини загинули внаслідок потрапляння 120- міліметрової міни в погріб приватного будинку в селі Єліне Сновської громади, розташованому за 3 кілометри від російського кордону. За матеріалами delo.ua