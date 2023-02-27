Росіяни здійснюють повітряну атаку майже по всій території України

У ніч на 27 лютого у повітряному просторі Києва зафіксовано ворожі об'єкти. Попередньо йдеться про ударних безпілотників, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"У повітряному просторі столиці виявлено ворожі об'єкти. Попередньо це ударні БПЛА. Працює ППО. Інформація оновлюється. Знаходьтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.

Повітряну тривогу оголошено в центральних та північних областях України, про успішну роботу засобів ППО повідомляв голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

Оперативне командування "Північ" станом на 01:02 звітувало про три збитих безпілотника.