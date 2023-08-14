Російські окупаційні війська продовжують нещадно обстрілювати Херсонську область

Повідомляється, що в селищі Станіслав стався обстріл із реактивних систем залпового вогню, в якому померли двоє мирних жителів. Ще одна людина отримала поранення. П'ять будинків стали об'єктами руйнування чи пошкоджень.

У Широкій Балці в результаті атаки загинули троє дорослих: двоє чоловіків і одна жінка. Трагедія також забрала життя малюка, якому менше двох років. Також постраждалого 12-річного хлопчика було госпіталізовано Що сказали в Офісі генпрокурора

Прокуратура Херсонської області розпочала попереднє розслідування подій. Внаслідок атаки спалахнули чотири житлові будівлі. Вранці агресори напали на поселення в Херсонському та Бериславському районах. За попередніми даними, не менш як п'ять осіб отримали поранення. Інформація уточнюється.