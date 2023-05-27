Російські окупанти почали реалізовувати провокацію із застосуванням хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях
За інформацією ГУР, постраждають внаслідок провокації РФ російські військові.
27 травня спецслужби країни-агресора Росії почали реалізовувати провокацію із застосуванням хімічної зброї на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Про це в Telegram проінформувала пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
За інформацією ГУР, мета провокації - зірвати контрнаступ сил оборони України.
"Реальними жертвами ворожої провокації стануть солдати російської окупаційної армії. Сліди ураження хімічною зброєю на їхніх тілах держава- агресор планує використовувати як фейковий доказ для звинувачення України", - повідомили в українській розвідці.
Сили безпеки та оборони України під час бойових дій з військами країни- агресора використовують лише конвенційні засоби, наголосили в ГУР і додали, що "чергові постановки московитських спецслужб не здатні вплинути на подальший перебіг подій на фронті".
Контекст:
Українська розвідка попереджала напередодні, що окупанти з метою зриву українського контрнаступу готують масштабну провокацію на Запорізькій атомній електростанції, яка вже понад рік перебуває під контролем РФ.