Російські терористи готуються обстріляти Україну "Кинжалами" з території білорусі

Повітряна тривога, яка 19 січня тривала більше години, буда необхідна тому, що у небо біля кордонів України з білорусією піднялися російські винищувачі МіГ-31К з гіперзвуковими ракетами "Кинжал".

Про це повідомив опозиційний до режиму Олександра Лукашенко телеграм-канал "Беларускі Гаюн".

"Міноборони РБ опублікувало відео сьогоднішніх зльотів МіГ-31К ВКС РФ з аеродрому в Мачулищах. На кадрах відомства, а точніше телеканалу ВоєнТВ, можна помітити, що МіГ-31К здійснювали зльоти разом із гіперзвуковими аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинжал". ще один момент видно, що у відео спеціально замазали бортові номери МіГів", - сказано у повідомлені.

Також стало відомо, що 19 січня до білорусі прибуло ще два російських винищувачів. Су-24 приземлилися на аеродромі "Барановичі".

"Це літаки з реєстраційними номерами RF-54408 та RF-54409, які приземлилися на аеродром "Барановичі" між 11:00 та 11:15. Таким чином, змінилася чисельність угруповання ЗС РФ у РБ", - повідомили на каналі "Беларускі Гаюн".

Нагадаємо, що під виглядом навчань військових льотчиків росія посилила бойове авіаційне угруповання у білорусі поблизу українського кордону. Це збільшує ризик ракетних ударів із білоруської території.

Наразі у білорусі знаходиться близько 11 тисяч російських військових. Проте, їх кількість періодично змінюється, повідомив глава Державної прикордонної служби Сергій Дейнеков.