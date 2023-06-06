Російські загарбники підірвали Каховську ГЕС

Російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС.

Про це передає Укрінформ із посиланням ОК Південь та місцеві херсонські пабліки.

"Російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють. Ситуація відстежується", - йдеться у повідомленні.

Тим часом херсонські пабліки показали відео руйнувань на ГЕС.