Рятувальні роботи з розбору завалів у Слов'янську завершені

Жервами атаки стали 39 людей, 15 із них загинули, 24 були поранені

У Слов'янську завершено рятувальні роботи з розбору завалів у зруйнованій росіянами п'ятиповерхівці.

Про це повідомив губернатор Донецької області Павло Кириленко.

"З-під завалів будинку витягли 15 людей: 5 (у тому числі 14-річну дівчинку) вдалося врятувати, 10 (серед них дворічний хлопчик) загинули", - зазначив він.

Глава ОВА додав, що по місту було випущено 8 ракет із ЗРК "С-300". Жервами атаки стали 39 людей, 15 із них загинули, 24 були поранені.