СБУ та ГБР проводять обшуки у депутата Ради Дубинського

Служба безпеки України (СБУ) та Держбюро розслідувань (ДБР) проводять обшуки у депутата Верховної Ради Олександра Дубинського. Про це пише видання "Країна.ua".

Сам Дубинський перебуває за кордоном, отримавши дозвіл на супровід батька на лікування, повідомляє СБУ у своєму Telegram-каналі. Проте, за інформацією спецслужби, батько виїжджав самостійно та вже повернувся в Україну.

Окрім цього, правоохоронці підозрюють депутата у підробці документів. Наразі проти Дубинського порушено кримінальну справу за статтями про підробку документів та несанкціоновані дії з інформацією. Йому загрожує до шести років ув'язнення.

Країна.ua повідомила, що Дубинський знаходиться у Барселоні. Це нібито вдалося з'ясувати завдяки фотографії дівчини.

Дубинський прославився низкою гострих заяв проти влади. Наприклад, він запропонував провести взимку в Україні тотальну мобілізацію, в першу чергу закликавши голів, що "розмовляють", серед яких екс-радник голови офісу президента України Олексій Арестович і чинний радник Михайло Подоляк.

До цього він заявляв, що українська влада не відновлює Бучу, зберігаючи "вітрину горя" для Заходу. Він підкреслив, що жителі Бучі отримують лише фейкові співчуття та допомогу, додавши, що влада не хоче займатися відновленням міста.