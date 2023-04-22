СБУ викрила 9 ворожих поплічників і знайшла схрон із російським озброєнням у Лимані

У результаті оперативних дій у прифронтовому Лимані затримано 9 місцевих жителів, які добровільно пішли на співпрацю з ворогом.

Про це СБУ повідомляє у telegram.

Серед них - 38-річний мешканець міста, який передавав рашистам інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території району.

Комунікацію з агресором підтримував через заборонену в Україні соцмережу "Однокласники".

Також затримано колишнього командира караулу Лиманського центру безпеки громадян.

У липні минулого року він погодився очолити створену загарбниками місцеву "пожежно-рятувальну частину "мнс" "днр".

Разом з цим, викрито ще трьох колаборантів, які після захоплення міста вступили до лав окупаційної адміністрації.

Двох із них призначили на "посади" до "відділу внутрішньої політики та взаємодії із змі" та "відділу земельних відносин", а ще один став "охоронцем міськради".

Наразі їм повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Ще четверо зловмисників поширювали у заборонених соцмережах заклики на підтримку окупантів, а також дописи, в яких виправдовували воєнні злочини рашистів.

Крім того, у ході комплексних заходів співробітники Служби безпеки виявили схрон з російською зброєю та боєприпасами.