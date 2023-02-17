СБУ затримала колоборанта, який робив білборди для псевдореферендуму у Херсоні

СБУ затримала у Херсоні директора рекламного агентства, яке виготовляло агітаційні "борди" для російського псевдореферендуму.

За даними слідства, він сам запропонував загарбникам PR-послуги щодо інформаційної підтримки фейкового голосування. Чоловік здійснив "перереєстрацію" підприємства в окупаційній адміністрації та уклав з нею "контракт" щодо надання рекламних послуг.

Агентство розробило і виготовило оптову партію листівок та постерів на білборди із закликами на підтримку"референдуму", за що отримала більше ніж пів мільйона грн (у рублях).

Для розміщення агітаційної продукції використали 20 рекламних щитів компанії уздовж автомобільних доріг та в місцях масового перебування людей.

Після звільнення Херсона колаборант намагався "залягти на дно", однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Під час обшуків в офісі та помешканні фігуранта виявлено документацію і наочну продукцію із доказами незаконних дій.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 4 та ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).