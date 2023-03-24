Сумщину вночі атакували близько десяти літаків Су-35 з керованими бомбами

Близько десяти ворожих літаків Су-35 у ніч на 24 березня атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами.

Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Укрінформ.

"Близько десяти літаків Су-35 атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами. Таким чином понад 10 цих керованих бомб атакували об'єкти у Сумській області. Зараз це надзвичайна загроза, коли керовані авіаційні бомби можуть летіти далеко, а літаки не входять у зону ураження нашої ППО", - наголосив Ігнат.

За його словами, бомби - це потужна зброя, яка завдає серйозних руйнувань.

Ігнат також повідомив, що вночі були використані дрони "Шахеди", які атакували і північ країни, і Кривий ріг. За інформацією міської влади, поки що обійшлось без людських жертв.

Речник також нагадав, що 23 березня, близько 21:30, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" було збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 класу "повітря-поверхня", випущені російськими винищувачами Су-35 з акваторії Чорного моря по Одещині.

Війська рф уночі також атакували Кривий Ріг безпілотниками: один "Shahed" військові збили, ще 5 влучили по цілі.